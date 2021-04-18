Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi

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( KOCAELİ -ÖZEL)- Sosyal medyadan yayınlanan konser müzisyenlere ilaç oldu KOCAELİ



- Kocaeli'de kısıtlamalar sebebiyle çalışamayan müzisyenler, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında performanslarını sergiledi. Sanatçıların konseri, evde kalan vatandaşlar için sosyal medyadan paylaşıldı. Kocaeli’de Gölcük Belediyesi, pandemi döneminde alınan tedbirler ve kısıtlamalar sebebiyle çalışamayan yerel müzisyenlere yönelik etkinlik düzenledi.

Gölcük Belediyesi Ilıca Tesislerinde gerçekleştirilen programda, sanatçılar performanslarını sergiledi. Sanatçıların performansları ise kameralar tarafından kaydedilerek, kısıtlamalar sebebiyle konserlere katılamayan vatandaşlara dinletilmek üzere sosyal medyadan paylaşıldı. "Farkındalık oluşturduk" 2020 yılının mart ayından bu yana korona virüs ile mücadele edildiğine dikkat çeken Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, alınan tedbirlerden çok sayıda meslek kesiminin etkilendiğini, bu meslek grupları arasında müzisyenlerin de olduğunu söyledi.



Başkan Sezer, "Özellikle düğünlerin yapılamaması, kafelerin ve restoranların kapalı olması müzisyenlerimizi olumuz yönde etkiledi. Bizde geçen sene olduğu gibi, bu sene de farkındalık yaptık. Müzisyenlerimize destek olması amacıyla program düzenledik" dedi.

"Hem vatandaşlarımız, hem de müzisyenlerimiz için güzel oldu" Düzenlenen program kapsamında hem evde kalan vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağladıklarını, hem de sanatçılara destek olduklarını vurgulayan Sezer, "Sanatçılarımızın kendi emeklerini kazandıkları bir etkinlik oldu. Hem müzisyenlerimiz açısından güzel oldu, hem de bu güzel dinletiyi dinleyecek vatandaşlarımız açısından güzel oldu" ifadelerini kullandı. "Sıkıntı içerisindeyiz" Yaklaşık 1 seneden bu yana çalışamadıklarını ifade eden Gölcüklü sanatçı Ayhan Coci, "1 seneden bu yana sıkıntı içerisindeyiz. Zor durumdayız. Türkiye geneli bir sıkıntı var. Başkanımızın bize verdiği güç ile böyle bir eğlence yapalım dedik. Başkanımız bize destek oldu, Allah razı olsun. Gölcük Belediyesi’ne ve başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Hepimiz için iyi oldu" Programda emeği geçenlere teşekkür eden Nuri Yenigül, "Bizlere katkısı oldu. Bizim gibi nice müzisyen arkadaşlarımız var. Sadece bu meslekten geçimini sağlayan çok sayıda sanatçı var. Böyle bir etkinlik de hepimiz için iyi oldu" diye konuştu.

"Geçen sene 24 Avrupa konserimiz iptal oldu" 20 yıldır Karadeniz'in kültür ve sanatına hizmet ettiğini kaydeden Bahattin Kılıç ise "Pandemi öncesine kadar çeşitli ülkelerde konserler veriyordum. Pandemi ile birlikte konserlerimiz iptal oldu. Sadece geçen sene 24 tane Avrupa konserimiz iptal oldu. Bu sene de malum en çok etkilenen sektörlerden birisi sanat oldu. Yapacak bir şeyimiz yok. Çeşitli sosyal medyalar üzerinden takipçilerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Belediye başkanımız da böyle bir etkinlik düşünmüş. Bizleri yalnız bırakmadıklarını bir kere daha hissettirdiler" dedi.

(HFV-



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