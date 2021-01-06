Salihli’de kilit parke taş seferberliği sürüyor

- Döşenen taşlardan detay görüntüler

- Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın konuşması



( MANİSA )- Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda "Hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor" MANİSA



- Salihli Belediyesi ilçedeki doğalgaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokakları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kilit parke taşı ile kaplanarak modern bir görünüm kazandırılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen MHP’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da işçilerle birlikte parke taşı döşedi. Salihli Belediyesi, 2021 yılının ilk mesai günlerinde hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesinde doğalgaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladı.

2021 yılı programı kapsamında şehir merkezinde yol sorunu kalmayıncaya kadar ilçe genelinde çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini açıklayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi Anne Heykeli üst bölgesinde başlattığı kilit parke taş döşeme çalışmalarında incelemelerde bulundu. “Yeni yılda da hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor” Saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Başkan Kayda, “Doğalgaz iletim hattı çalışmaları nedeniyle bozulan ve bu nedenle hemşehrilerimizin hem yaya hem de araç ile ulaşımında zorluklar yaşadığı Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi Anne Heykeli üst bölgesinde kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladık” dedi.

Alt yapısı tamamlanan tüm cadde ve sokakların Fen İşleri Müdürlüğünün başlattığı çalışmalarla baştan aşağı yenileneceğini kaydeden Başkan Kayda, “2021 yılı içerisinde şehir merkezimizdeki tüm cadde ve sokaklar pırıl pırıl olacak. Bütün caddelerimiz prestij caddesi olacak. Caddelerimizi daha da güzelleştiren bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını ve hemşehrilerimizin sağlık, sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Kurtuluş Pazaryeri ve Gümüşçayı Köprü müjdesi Yeni dönem projelerinin hazır olduğunu belirten Başkan Kayda, “Kent Meydanı düzenleme çalışmalarında projemiz bitti, çok yakında çalışmalar başlıyor. Yeni dönem projelerimizden olan, Kurtuluş Pazaryeri ve Gökçepınar Caddesi ile Hacıbektaşlı Mahallesini birleştirecek olan Gümüşçayı Köprü projelerinde son düzenlemeleri yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Salihli’mize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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