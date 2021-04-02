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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Saliha–Halil Kanar Otizm Birimi açıldı

Saliha–Halil Kanar Otizm Birimi açıldı

törenden detaylar

Rehabilitasyon Otizm Sosyal Hayat 

-konuşmalar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Saliha–Halil Kanar Otizm Birimi hizmet vermeye başladı.
Otizmli özel çocukların sosyal hayata katılmalarını sağlamak için hizmet verecek merkezin açılışına Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Siyasi Parti ilçe Başkanları, STK temsilcileri, Otizm Derneği yönetici ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde hizmet vermeye başlayan merkezi gezen davetliler daha sonra özel çocukların el emeği ile yaptığı ürün sergisini ziyaret etti.Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Otizmin kamuoyunda bilinirliğinin artması için hepimiz el ele vermeliyiz. Çünkü son yıllarda görülme oranı çok büyük bir hızla artan otizmin tek çaresi var; Erken teşhis ve eğitim. Evlatlarımızın topluma kazandırılması için STK’larımızla ve rehabilitasyon merkezlerimizle irtibat halindeyiz. Şahsî imkânlarımızla, merhum anne ve babamın hatıralarını yaşatmak için ‘’Saliha-Halil Kanar Otizm Merkezi’ni’’ kurduk. İyi dilek ve dualarınızla hayrımıza ortak olmanızı temenni ederim” dedi.
"Bu çocuklar için hepimiz üzerimize düşen görevleri en iyi şekliyle yerine getirmeliyiz" diyen Başkan Mehmet Kanar, “Çünkü her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda; bazen aynı yolla, bazen farklı yolla. otizmin farkındayız. Bu farkındalığı kalıcı hale getirmek adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Otizm Derneği Başkan Yardımcısı Selda Özel, Başkan Mehmet Kanar’a yeni birim ve destekleri için teşekkür etti.
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