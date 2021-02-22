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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Salgın döneminde belediye 3 ton mama dağıttı

Salgın döneminde belediye 3 ton mama dağıttı

-Açılış detay

Köpek Hayvan Sevgisi Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

--Yapılan konuşma
--Park detay
--Başkan ve eşinin sokak hayvanları için yapılan yere mama ve su koyması

( BİLECİK ) -- Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Atatürk’ün hayvan severliğini göstermek hem de çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren birer hayvan sever olarak yetişmesini amaçlıyoruz" BİLECİK

- Bilecik Başkan Şahin, Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde belediye olarak 3 ton mama dağıtıklarını söyleyerek, "Bunun dışında 60 kedi, 60 da köpek kulübesi yaptırdık. Bunlar barınağımız dışındaki çalışmalarımız" dedi.
Bilecik kent merkezinde yapılan ve vatandaşlar tarafından çok beğenilen Atatürk Parkı içine yapılan Atatürk ve köpeği Foks’un heykeli açılışı yapıldı. Açılışa Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve partililer katıldı.
Açılış öncesi bir konuşma yapan Bilecik Başkan Şahin, çocuklar hayvan sevgisine dikkat çekmek ve parka renk katmak amacıyla güzel bir çalışma yapıldığını belirterek, "Atatürk Parkı'mızın ikinci Atatürk heykelini yaptık. Bu Atatürk heykelinin yanınan birde köpeği Foks’u koyduk. Bunun sebebi ise Atatürk’ün hayvan severliğini göstermek, hem de çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren birer hayvan sever olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Özellikle pandemi dönemi olmak üzere her zaman sokak hayvanlarımız için elimizden gelen çabayı göstererek onları aç ve susuz bırakmadık. Bu anlamda öncelikle Veteriner İşleri Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Salgın döneminde yaklaşık 3 ton mama dağıtık. 60 kedi, 60 da köpek kulübesi yaptırdık. Bunlar barınağımız dışındaki çalışmalarımız. Bununla birlikte Atatürk’ün meşhur köpeği Foks’un heykelini koyduk parkımıza. Bunun yanında bütün parkımızda bölgemizde yaşayan hayvanlardan birer biblo koyduk. Burası hem fotoğraf çektirmek hem de parkımıza renk katması için güzel oldu" dedi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve şehrin birçok noktasına konulan mama ve suluklara mama koyan Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, açılış sonunda davetlilerle hatıra fotoğrafları çektirdi. (CKT-
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