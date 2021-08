Şalgam imalathanesinin deposu alev alev yandı

-Alevlerin her yeri sarması

-İtfaiyenin gelip müdahale etmesi

-Müdahalenin uzun sürmesi

-Genel ve detay görüntü



( ADANA )- Adana’da bir şalgam imalathanesinin deposu çıkan yangında küle döndü ADANA



- Adana’da bir şalgam imalathanesinin deposu, çıkan yangında küle döndü. Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.K.’ya ait şalgam imalathanesinin ikinci katındaki deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangın, kısa sürede deponun her tarafını sardı. Bu durumu gören vatandaşlar, olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak binayı komple saran yangını söndürmek biraz zaman aldı. Yangın bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından yan taraftaki evlere sirayet etmeden söndürüldü. Depo tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar oluştu. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. (FKE-