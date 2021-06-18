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( İZMİR ) Saldırıdan hemen önce bir kadın gelip "Abi seni öldürecekler" demiş- İzmir'de HDP önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin: "İl başkanı binadan ayrılır ayrılmaz silah sesi geldi"- "Bu gencecik kızı HDP Kurban etti" İZMİR



- İzmir'de terör örgütü PKK'ya katılan kızı için yaklaşık 2 yıldır HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, saldırıdan hemen önce HDP İl Başkanı ve yardımcısının binayı terk ettiğini söyledi.



HDP İzmir İl Başkanlığı'nda 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı sırasında bina önünde evlat nöbetinde olan Mehmet Laçin saldırı anında yaşananları anlattı. Saldırının gerçekleştiği saatlerde HDP İzmir İl Başkanlığı önündeki çadırda oturduğunu anlatan Laçin, "Silahlar patlamadan 10 dakika önce binadaki HDP'liler, birisi il başkanı birisi il başkan yardımcısı binadan çıktı. Ben çadırda otururken içeri 25-30 yaşlarında bir kadın girdi. Girdiği gibi panikle 'Abi seni öldürecekler' dedi.

Ben hemen ayağa kalktım 'Nereden biliyorsun?' diye soracaktım, onun bana söylediklerini emniyetle paylaşacaktım. Lafını bitirmeden silah patladı. Silah camdan tam bana karşı patladı, o anda polisler içeri girerek beni götürdü" dedi.

Saldırgan binaya gelmeden hemen önce binanın boşaltıldığını ileri süren Laçin, "Bu kızı HDP kurban etti. Niye boşalttılar binayı silah patlamadan 5 dakika önce? İçeride kim varsa bırakıp binaya boşalttılar. İçeride sadece o kızı bıraktılar. Zaten bunların dışarı çıkmasıyla kadının çadıra girmesi, bana haber vermesi, 'Abi seni öldürecekler' demesi ile silahın patlaması bir oldu. Bu gencecik kızı HDP kurban etti" diye konuştu.



