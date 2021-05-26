Saldırı hazırlığındayken yakalanan TKP/ML üyesi 6 şüpheli tutuklandı

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul’da saldırı hazırlığındaki keşif görüntüleri ortaya çıkan terör örgütü TKP/ML’ye mensup 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen terör örgütü TKP/ML’nin hücre yapılanmasını deşifre ederek 19 Mayıs’ta 6 ayrı ilçede düzenlenen operasyonla çökertilen söz konusu hücrenin 8 üyesini yakalamıştı. Devlet büyüklerine, bürokratlara, siyasi parti ve emniyet hizmet binalarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirtilen aralarında örgütün sözde sorumluları Arzu Özdemir ve Ünal Yiğit’in de bulunduğu 8 zanlının emniyetteki ifade işlemleri bugün sona erdi. Emniyetten adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Geri kalan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 8 gün önce düzenlenen eş zamanlı baskınlarda uzun namlulu kalaşnikof otomatik silah, bu silahlara ait 18 şarjör, 1 adet keskin nişancı gizleme kamuflajı, 1 el telsizi, 1 Belçika yapımı uzun namlulu tüfek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti. (SK-HK-

