Saldırgan, saldırı öncesi keşif yapmış

-Şüphelinin polis aracına bindirilme görüntüleri



( İZMİR )- HDP binasına saldırıda yeni gelişme İZMİR



- İzmir’de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli O.G.’nin emniyetteki ifadesinde saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği öğrenildi. Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi. Bölgede keşif yapmış Öte yandan şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli O.G.’nin sorgusunda, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği belirtildi. Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten O.G., “PKK’dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm.” dediği öğrenildi.Pervin Buldan binada inceleme yaptıSaldırının ardından İzmir'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan binada inceleme yaptı.

