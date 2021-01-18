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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

- ŞEHİR MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI

Kayak Merkezi Şili Kar Yağışı 

-- SALDA KAYAK MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI

( BURDUR )- Kar yağışı Burdur’ da etkili oldu BURDUR

- Tüm yurt genelinde etkili olan kar yağışı Burdur şehir merkezi ve ilçelerinde etkili oldu. Burdur’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Öğleden önce başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kayak merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Yeşilova ilçesi Salda Turizm Merkezi sınırları içerisinde Eşeler Dağı Tınaztepe mevkiinde bulunan Salda Kayak Merkezine de yılın ilk karı yağdı. Salda Gölü' ne 17 kilometre uzaklıkta olan Kayak tesislerinde, en uzunu 1600 metre, en kısası 500 metre olan 5 pistlerle, 860 metrede zirveye ulaşan iki kişilik teleski bulunmakta. (CTK AK)
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