Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Saksılarda uyuşturucu yetiştiren yabancı uyruklu şahsa suçüstü

Saksılarda uyuşturucu yetiştiren yabancı uyruklu şahsa suçüstü

operasyon

( YALOVA ) - YALOVA

Asad Uyuşturucu 


- Yalova'da ikametinin terasında çiçek saksıları içerisinde uyuşturucu yetiştiren Afgan uyruklu bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen istihbarî çalışmalar doğrultusunda Afgan uyruklu A.A.'yı takibe aldı. Ekipler, şüphelinin evinin terasında uyuşturucu ürettiği bilgisini üzerine Dere Mahallesi üzerindeki ikametine operasyon düzenledi.
Operasyon ilgili paylaşılan görüntüde ikametin birinci katında aramalarını tamamlayan ekipler, ikinci katın teras bölümünde saksılar içerisinde yetiştirilmiş Hint keneviri ile karşılaştı. Narkotik köpeği "Venüs"ün de desteğiyle teras bölümünde yapılan detaylı aramalarda ise, çekyat ve dolaplar içerisinde kurutularak içime hazır hale getirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Aramalarda saksılar içerisine kenevir ekili olduğu ve saksılardan hasat edilen 3 ayrı gazeteye sarılı 10 gram kubar esrar ile hasada hazır 2 kenevir ele geçirildi. Olay ile ilgili yabancı uyruklu A.A. hakkında adlî işlemlere başlandığı belirtildi. (ZB-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement