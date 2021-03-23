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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Saksıda çiçek değil, kumru açtı

Saksıda çiçek değil, kumru açtı

-Saksıdaki kumrudan görüntüler

Yumurta İsaf Urus Irak 

--Rukiye Tezcan konuşma
--Kumru foto

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- Muğla’nın Datça ilçesinde bir çift kumru kuşu Rukiye Tezcan’ın (71) evinin balkonundaki çiçek saksısına yuva yaptı. “Bizim saksımızın çiçeği de bu” diyen Tezcan, iki yumurtasının üstüne kuluçkaya yatan kumru kuşuna gözü gibi bakıyor. Bir süre önce İskele Mahallesi’ndeki apartmanın üçüncü katındaki evin balkonundaki çiçek saksısının içine bir çift kumru kuşu yuva yaptı. Evde kızı ile birlikte yaşayan Rukiye Tezcan, evlerine misafir olan kumru kuşunu görünce çok sevindi. İki yumurtanın üstünde kuluçkaya yatan kuşa her gün yem ve su bırakan Tezcan, kuşu rahatsız etmemeye özen gösteriyor. “Bizim saksımızın çiçeği de bu” diyen Tezcan, “Bize misafir geldi. Yumurtaları var, çıkmalarını bekliyoruz. Kuşlarımız büyüdüğü zaman artık, uçar ı kalır mı bilmiyorum. Biz onu besliyoruz, yem ve su veriyoruz. Karnını doyuruyoruz, hiç rahatsız etmiyoruz. Çiçeği bile sulamıyoruz, kurursa kurusun. Onun canı daha önemli” diye konuştu.

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