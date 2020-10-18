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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
‘Sakin Kent’te deniz keyfi

‘Sakin Kent’te deniz keyfi

termometre sıcaklık 32 derece göstermesi

Mel B Hafta Sonu Dolar Gesi Hafta Sonu Tatili 

-akyaka sahili detay
-denize girenler detay
-sahilde güneşleyenler detay
-röp

( MUĞLA )- Hava sıcaklığı 32, deniz suyu 18 derece- Muğla’nın sakin kent unvanlı Ula’nın turistik Akyaka mahallesinde deniz sezonu devam ederken, hem deniz, hem de güneşin keyfini yaşadı. MUĞLA

- Türkiye’nin birçok bölgesinde kış hazırlıkları yapılırken, Muğla’da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 17-18 derece dolayında seyrettiği Muğla’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula’nın Akyaka mahallesinde vatandaşların deniz keyfi sürüyor. Sahildeki tüm şemsiye ve şezlonglar dolarken, vatandaşlar Ekim güneşinin tadını çıkardı. Deniz suyu sıcaklığının da müsait olması nedeniyle denizde yüzen vatandaşlar hafta sonu tatilini güneş ve deniz keyfi yaparak değerlendirdi. Muğla’da günübirlik tatilcilerin en azla rağbet gösterdiği tatil beldelerinin başında Akyaka gelirken, İzmir, Aydın ve Denizli illerinden gelen vatandaşlar yaz sezonunun son dönemini güneşlenerek ve denize girerek karşıladı. Denizin ve havanın mükemmel olduğunu belirten bir vatandaş, “Anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir hava. Bir hafta sonra Kasım ayına gireceğiz. İnsanlar mutlu ve denize giriyorlar. Yaz gibi hissediyorum şu an. Deniz suyu sıcaklığı 17-18 derece” dedi.
(BT-Y)
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