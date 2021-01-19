Sakaryalı off-roadcıların kar keyfi

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( SAKARYA ) -- Off-roadcılar yüksek kesimlerde karın keyfini işte böyle çıkardı SAKARYA



- Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışını fırsat bile off-road tutkunları yüksek kesimlerin yolunu tutarak karın keyfini doyasıya çıkardı. Sakarya’da etkili olan kar yağışını fırsat bilen off-road tutkunları cipleriyle yüksek kesimlerin yolunu tuttu. Serdivan ilçesindeki Çubuklu Mahallesi’nin yüksek kesimlerine giden 54 Otomobil Sporları Kulüp üyeleri, oluşturdukları rota ile karın keyfini çıkardı. Macera dolu gezi sırasında zaman zaman kara saplanan araçlar, saplandıkları yerden kendi çekici sistemleri ile uzun uğraşlar ile çıktı. Off-road tutkunları, yaklaşık 50 santimetreye ulaşan kar nedeniyle kayganlaşan ve yer yer bataklığa dönen yayla yollarının tadını doyasıya çıkarttı. Zorlu şartlarda olsa bile bu tutku için 54 Otomobil Sporları Kulüp üyelerinden Ertan Baylan, “Pandemiden dolayı hepimiz evlerimizdeydik. Artık kar yağdı, son 2-3 yılın en iyi kar yağışı. Bizde bunu fırsata çevirdik ve değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel, keyifli bir gün geçiriyoruz arkadaşlar ile birlikte. Bizim için biraz maceralı araçlarımızın donanımı iyi ama bazı yerlerde kaldık” dedi.

(BCT-



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