Sakaryalı kafe ve restoran sahipleri dükkanlarının açılmasını istedi

-Açıklama



( SAKARYA ) SAKARYA



- Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da tedbirler kapsamında uzun süredir kapalı olan kafe ile restoranların işletmecileri bir araya gelerek dükkanlarının açılmasını istedi. 1 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu tarafından illerin 4 ayrı risk grubuna bölünerek salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılmıştı. Bu doğrultuda korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da tedbirler kapsamında kapalı olan kafe ile restoranların işletmecileri bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Düzenlenen açıklamada, işletmeciler mağdur olduklarını ve bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi konusunda çağrıda bulundu. Sakarya’daki esnaf olarak işletmelerimizin açılmasını istiyoruz Sakarya’da birçok işletmesi olan Tayyar Çelik, “Dünyada bir pandemi süreci yaşanıyor, kolay değil. Türkiye’de de bu sıkıntılar yaşanıyor. Ama burada oluşan sıkıntı içerisinde bizler de esnaf olarak özellikle Sakaryalı esnaf olarak acizane mağduriyetimizi dile getirmek adına derdimizi anlatma ihtiyacı duyduk. Tabii ki bu pandemi süreci kolay değil, hepimizi etkileyen, sıkıntıya sokan bir süreç. Ama burada da yapılabilecek olaylarda özellikle mekanların açılması, işletilmesi konusunda mağduriyetlerimiz çok. Çalışanlarımız çok, borç ve kiralarımız konusunda sıkıntılı sürecimiz uzun zamandır sürüyor. Sakarya’daki esnaf olarak işletmelerimizin açılmasını istiyoruz” dedi.

(OK-BCT-ÖZ-Y)



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