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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA/ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması

SAKARYA/ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması

SAKARYA: - Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Demokrasi Meydanı, Orhan Gazi Cami ve Yeni Cami meydanlarından görüntülerZONGULDAK: - Cadde ve sokaklardan detaylarSAKARYA (AA) - Sakarya ve Zonguldak, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü. Sakarya 'nın en işlek merkezlerinden Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Uzun Çarşı boş kaldı. Polis ekipleri, mahalle bekçileri ve zabıta ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.Zonguldak'ın en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Madenci Anıtı'nın önü de boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.Vatandaşların evlerine çekildiği kentte polis ekipleri ile bekçiler denetimlerini sürdürdü.

Polis Karya Zabıta Polis Ekipleri 

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