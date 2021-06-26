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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SAKARYA - YKS'ye geç kalanları polis ekipleri sınava yetiştirdi

SAKARYA - YKS'ye geç kalanları polis ekipleri sınava yetiştirdi

- Polis ekiplerinin ekip aracıyla sınava geç kalanları okula bırakması - Ekiplerin kimliğini evde unutan öğrencinin evine gedip kimliği alarak okula götürmesi Sakarya 'da YKS'ye geç kalanları polis ekipleri sınava yetiştirdiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan adayların yardımına polisler koştu.Sınava girecekleri okula gitmekte geç kalan bazı adaylar için polis ekipleri seferber oldu.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite adaylarına yardımcı olmak için il genelinde önlem aldı.Araçları bozulup yolda kalan ve sınava geciken 12 kişi, ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara bırakıldı.Ayrıca polis ekipleri, bir öğrencinin evinde unuttuğu kimliğini alarak kendisine teslim etti.

Polis Sınav Kullar Polis Ekipleri Irak 

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