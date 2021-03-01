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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

SAKARYA - Üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

- Olay yerinden detay görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalar - Vatandaşın olay mahallinde yaptığı temizlik Sakarya 'da üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Çıracılar Caddesi'nde oturan H.A. (35) henüz bilinmeyen nedenle üçüncü kattaki evinin penceresinden asfalt yola düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan H.A, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Evde inceleme yapan bulunan polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Polis Karya Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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