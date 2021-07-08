Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
SAKARYA - TÜGİK Genel Başkanı Güral'dan iş insanlarına 'yatırımlara odaklanma' çağrısı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAKARYA - TÜGİK Genel Başkanı Güral'dan iş insanlarına 'yatırımlara odaklanma' çağrısı

SAKARYA - TÜGİK Genel Başkanı Güral'dan iş insanlarına 'yatırımlara odaklanma' çağrısı

SAKARYA - TÜGİK Genel Başkanı Güral'dan iş insanlarına "yatırımlara odaklanma" çağrısı - Sinevizyon gösterimi - Sakarya Genç Girişimciler ve İş Adamları Derneği'nin (SAKARYAGİAD) Başkanı Zafer Bekdemir'in konuşması - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın konuşması - Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral'ın konuşmasıTÜGİK Genel Başkanı Güral'dan iş insanlarına "yatırımlara odaklanma" çağrısı: - "Lütfen pandemi söylemlerini artık geride bırakalım, işimize odaklanalım, yatırımlarımıza devam edelim. Yatırım yapmaktan çekinmeyin, korkmayın"SAKARYA (AA) - Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, iş insanlarının salgın sürecindeki zorlukları geride bırakarak yatırımlarına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Sakarya Genç Girişimciler ve İş Adamları Derneği'nin (SAKARYAGİAD) Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlediği "Yeniden Başlıyoruz" programında konuşan Güral, Sakarya 'nın kendileri için önemli bir şehir olduğunu ve bunu kente yaptıkları yatırımlarla gösterdiklerini belirtti.
Güral, bölgenin ekonomisine ve hareketliliğine güvendiklerini dile getirerek, iş insanlarının, ekonomiye, istihdama, şehre ve vatandaşlara katkı sunmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.Güral, şöyle konuştu:"Lütfen pandemi söylemlerini artık geride bırakalım, işimize odaklanalım, yatırımlarımıza devam edelim. Yatırım yapmaktan çekinmeyin, korkmayın. Pandemiyi yaşadık bir buçuk sene oldu, geride bıraktık, bırakıyoruz. Aşılanmayla hepimiz güç, kuvvet, moral bulduk. Ama artık bunları bir kenara bırakıp bizim tamamen yatırımlarımıza odaklanmamız lazım." Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise nitelikli Ar - Ge, inovasyon ve pazarlama gerçekleştiren insanları yetiştirmek için üniversite olarak iş insanlarıyla çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.
TÜGİK yetkilileri ve kent protokolünden katılımın olduğu programda, SAKARYAGİAD Başkanı Zafer Bekdemir, Güral'a günün anısına hediye takdim etti. Program Güral'ın yeni üyelere rozet takmasının ardından sona erdi.

İnovasyon İş İnsanları Ekonomi Nitelik Bulduk 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a