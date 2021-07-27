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SAKARYA - Traktör kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
SAKARYA - Traktör kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

SAKARYA - Traktör kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

- Cenaze namazının kılınması - Cenazenin nakil aracına taşınmasıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.Hayrettin Mahallesi'ndeki stabilize yolda giden Semih G'nin (14) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.Traktörün altında kalan çocuğu görenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Semih G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Karya Altın Trol 

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