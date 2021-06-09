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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - Trafik kazasında yunus polisi yaralandı

SAKARYA - Trafik kazasında yunus polisi yaralandı

- Kazanın olduğu kavşak - Kaza yapan otomobil ve motosiklet - Yerdeki yaralı polis memuru - Polis memurunun çevredekilerden su istemesi ve içmesi - Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - Polis ekiplerinin gelmesi - Sağlık ekiplerinin yaralı polise müdahalesi - Yerdeki motosikletin kaldırılması - Yaralının sedyeye alınması ve ambulansa taşınması - Ambulansın gitmesi Sakarya 'daki trafik kazasında yunus polisi yaralandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Serdivan ilçesindeki trafik kazasında, yunus polisi yaralandı.Alınan bilgiye göre, B.A'nın kullandığı 54 A 5463 plakalı motosiklet ile Y.G. idaresindeki 34 VK 2855 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan ile Muhsin Yazıcıoğlu bulvarlarının kesiştiği kavşakta çarpıştı.Yunus polisi B.A, motosikletten düşerek yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı polis memuru B.A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.B.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Personeli Polis Ekipleri Yunus Polisi 

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