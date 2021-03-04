SAKARYA - Tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
- Olay yerinden detaylar - Ekiplerin çalışmasından detaylarSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Söğütlü ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Soğucak Mahallesi Sanayi Caddesinde Rıdvan Cin'e ait 1250 metrekarelik tavuk çiftliğinde yangın çıktı.Çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken itfaiye ekiplerine de ihbarda bulundu.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında, boş olduğu anlaşılan tavuk çiftliği kullanılmaz hale geldi.
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