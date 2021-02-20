Sakarya sokaklarında kısıtlama sessizliği

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( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar kısmen boş kaldı. Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri 81 ilde olduğu gibi Sakarya’da da uygulanmaya devam ediyor. Cuma günü akşam 21.00'da başlayıp pazartesi sabah 05.00'da sona erecek olan kısıtlamada, Sakarya'nın cadde ve sokakları kısıtlamadan muaf olanlara ve mesai gözetmeksizin çalışan belediye çalışanlarına kaldı. Kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.



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