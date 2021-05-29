SAKARYA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Polislerin uygulama noktası - Kent genelindeki cadde ve meydanlarda hakim olan sessizlikSAKARYA (AA) - Sakarya , Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Sakarya 'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü.Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
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