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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

SAKARYA - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

- Kent genelinden detaylarSAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki Sakarya , Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu. Sakarya 'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları, Atatürk Bulvarı, Donatım Park ve Millet Bahçesi, sessizliğe büründü.Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs Jandarma Karya Aritas Zabıta 

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