SAKARYA - Soğuk hava balık fiyatlarını arttırdı

- Balık tezgahından detaylar - Balık esnafı Cengiz Kaymak'ın açıklamaları - Balıkçı tezgahlarında taze hamsinin kilogramı 30 - 40, istavritin kilogramı 40 - 50 liradan alıcı buluyorSAKARYA (AA) - Sakarya 'da etkili olan soğuk hava nedeniyle tezgahlarda satışa sunulan balığın fiyatı artış gösterdi.Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Sakarya 'daki balıkçı tezgahlarında taze hamsi 30 - 40, istavrit 40, mezgit 35 - 60, çupra 50 - 60, levrek 70 - 80, barbun 70, sarıkanat 80, palamut 50, somon 50 - 90, ithal uskumru 15 liradan satılıyor.Balıkçı esnafı Cengiz Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkların poyrazdan etkilediğini söyledi.
Poyrazdan başka bir rüzgar esmesi halinde balıkçıların avlanabildiğini belirten Kaymak, "Balıkçılığın olması ya da olmamasını etkileyen tek etken vardır; rüzgar. Bundan 20 - 25 gün önce lodos esti, balık vardı. Sürekli poyraz rüzgarının esmesi balığın kıyılardan, derinlere, akıntının olmadığı yere kaçmasına sebep olur. O nedenle balığı kayıkçı bulamaz, yakalayamaz." dedi. Balık fiyatlarının ay sonuna kadar bu şekilde devam etmesinin beklendiğini aktaran Kaymak, "Bu sene balıkçılık senesi değil. 1 hafta palamut, bir hafta barbun çıktı onun haricinde herhangi bir balığın bolluğu kesinlikle olmadı. Bu sene kötü sezon, fiyatlar çok düşmez." ifadesini kullandı.
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