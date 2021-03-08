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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Sis etkili oldu

SAKARYA - Sis etkili oldu

- Sisin etkili olduğu Serdivan ilçesinden trafikten detay görüntüler - Spor alanlarında yürüyüş yapan vatandaşlardan görüntüler Sakarya 'da yoğun sis etkili olduSAKARYA (AA) - Sakarya 'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye düştü.Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, trafiği olumsuz etkiledi.Yer yer görüş mesafesinin 25 metreye düştüğü kentte trafiğin yavaş seyretmesi dolayısıyla araç kuyrukları oluştu.Sisin hafif etkili olduğu D - 100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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