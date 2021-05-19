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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

SAKARYA - Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

- Olay yerinden ve ekiplerin çalışmasından görüntüler. - Cesedin çıkarılışında gencin aile yakınlarından görüntüler. Sakarya 'nın Arifiye ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla gölete giren gencin cansız bedenine ulaşıldı.Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Kumbaşı Mahallesi Mollaköy mevkisindeki gölete giren Mehmet Can İnan (18), bir anda gözden kayboldu.Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Botlarla su üstünde yapılan aramalar sonuç vermeyince dalgıçlar su altında çalışma gerçekleştirdi.Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından İnan'ın cansız bedenine ulaşıldı.Gencin ölüm haberini alan aile fertleri, sinir krizi geçirdi.Göletten çıkarılan gencin cenazesi, aile ve arkadaşlarının göz yaşları arasında morga kaldırıldı.

Jandarma Cenaze Karya Ölüm Haberi 

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