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SAKARYA - Selde kaybolan bir kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - Selde kaybolan bir kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

SAKARYA - Selde kaybolan bir kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

- AFAD ekiplerinin çalışmaları - Sel olan bölgeden görüntü Sakarya 'da selde kaybolan bir kişinin bulunması için çalışma başlatıldıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.Dedeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı.Evinin önünde su taşkınları nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan Sami Özkül (78), bu sırada sel sularına kapılarak gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.Sel nedeniyle 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprünün

Su Elektrik Direği Karya Sel Köprü 

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