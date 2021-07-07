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SAKARYA - Selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı (2)
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - Selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı (2)

SAKARYA - Selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı (2)

- Sami Ö'nün kaybolduğu, sel baskını yaşanan bölgeGÜNCELLEME - Sakarya 'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldıAKYAZI BELEDİYE BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde sele kapılarak kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.Dedeler Mahallesi'nde sabah etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı.Evinin önünde taşkın nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan Sami Ö. (78), bu sırada sele kapılarak gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.Bu arada, 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprü, selde ayaklarının zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AA muhabirine, şiddetli bir yağışla karşı karşıya bulunduklarını, Altındere ve Dokurcun bölgesinde hasar olduğunu bildirdi.Evinin yanındaki direği sağlamlaştırmaya çalıştığı sırada sele kapılan Sami Ö'yü arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Soykan, yine Dokurcun bölgesinde bahçede taşkından dolayı mahsur kalan 100 yaşındaki kadını, kepçelerle giderek aldıklarını anlattı.

Elektrik Direği Karya Muhabir Sel Baskını Köprü 

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