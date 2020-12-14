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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürprizi

SAKARYA - Şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürprizi

- Şehit polis Mehmet Tekcan'ın mesai arkadaşlarının Büşra Tekcan'a sürpriz yapması Sakarya 'da şehit polisin mesai arkadaşlarından eşine doğum günü sürpriziSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu şehit olan polis memurunun mesai arkadaşları, şehidin eşine doğum günü sürprizi yaptı.Şehit polis Mehmet Tekcan'ın mesai arkadaşları ve eşleri, şehidin eşi Büşra Tekcan'ın evine geldi.Emniyet mensupları ile eşleri, pasta ve çiçeği Tekcan'a vererek doğum gününü kutladı.Sürpriz karşısında duygulanan Tekcan, polislere ve eşlerine teşekkür etti. Sakarya 'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibi, 15 Ekim'de, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir aracı kovalarken Erenler Mahallesi 1139 Nolu Sokak'ta yolcu minibüsüyle çarpışmış, motosikletten düşen 2 polis memuru yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan polislerden Mehmet Tekcan şehit olmuş, Özkan Aslan tedavi altına alınmıştı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı.

Taksirle Ölüme Sebebiyet Doğum Günü Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Şehit Polis 

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