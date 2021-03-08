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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Sakarya, Bolu ve Zonguldak'taki trafik kazaları KGYS kameralarında

SAKARYA - Sakarya, Bolu ve Zonguldak'taki trafik kazaları KGYS kameralarında

- Sakarya , Bolu ve Zonguldak'taki trafik kazalarının KGYS kameralarına yansıması Sakarya , Bolu ve Zonguldak'taki trafik kazaları KGYS kameralarındaSAKARYA (AA) - Sakarya , Bolu ve Zonguldak'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda bir tırın trafik ışıklarında dönüş yaparken karşı şeritten gelen otomobille çarpışması yer alıyor.Bolu'da ise bir otomobilin kent merkezinde Ali Rıza Tekemen Caddesi'nden Hattat Emin Barın Caddesi'ne dönerken karşı şeritten gelen otomobille çarpışması KGYS kameralarınca kaydedildi.Zonguldak'ta bir görüntüde de kent merkezindeki Uğur Mumcu Kavşağı'nda panelvan ile otomobilin yan yana çarpışması kameralara yansıdı.Ayrıca paylaşılan görüntülerin sonunda "Trafik kurallarına uysalardı, biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajı verildi.

Salar Karya Kamera Yansıma 

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