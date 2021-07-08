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SAKARYA - Sağanak nedeniyle dere taştı, tarım arazilerini ve yolları su bastı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAKARYA - Sağanak nedeniyle dere taştı, tarım arazilerini ve yolları su bastı

SAKARYA - Sağanak nedeniyle dere taştı, tarım arazilerini ve yolları su bastı

- Taşan dereden görüntüler - Ekiplerin dere yatağındaki çalışmalarıSağanak nedeniyle dere taştı, tarım arazilerini ve yolları su bastıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bazı tarım arazileri, yol ve evleri su bastı.İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Haydarlar Mahallesi'nden geçen Haydarlar Deresi taştı.Taşkın sonucu derenin çevresinde bulunan bazı yollarda göçük oluştu, bazı tarım arazilerini, fındıklıkları ve mısır tarlalarını su bastı. Taşan dere nedeniyle oluşan selde kullanılmayan 2 eski ev yıkıldı.Devlet Su İşlerine (DSİ) ait paletli dozerler dere yatağından bulunan diğer evlerin zarar görmemesi için derenin içinde bulunan kaya parçalarını evlerin ön kısmına döktü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı Belediyesi ekipleri çevrede önlem alırken, DSİ ekipleri derenin içini kepçelerle kazarak derinleştirme çalışması yaptı.Akyazı'da dün de şiddetli sağanak nedeniyle Dedeler Deresi taşmış, 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprü, selde ayaklarının zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatılmış, sele kapılan bir kişi de hayatını kaybetmişti.

Tarım Mısır Sağanak Dere Yatağı Köprü 

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