Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
SAKARYA - Polisler Öğretmenler Günü'nü video ile kutladı

SAKARYA - Polisler Öğretmenler Günü'nü video ile kutladı

- Polislerin mesaj vermesi Sakarya 'da polisler Öğretmenler Günü'nü video ile kutladıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da görev yapan polis ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü videolu mesajla kutladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet, yunus, trafik ve toplum destekli polis ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti. Ekipler, verdikleri mesajla öğretmenlerin özel gününü kutladı. Videonun sonunda, "Geleceğe doğru ilerleyen sonsuz yolların, tomurcuklar açan yeşil dalların, bahçemizdeki taze güllerin vücut bulduğu kocaman yürekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." mesajına yer verildi.

Çevik Kuvvet Kamera Öğretmenler Öğretmen Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement