Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA - Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan araç - Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Hayatını kaybeden kişinin cesediSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 bir kişi ağır yaralandı.Bilecik - Pamukova D - 650 kara yolunda seyreden Ufuk Tokalak (25) yönetimindeki 54 KS 658 plakalı otomobil, Pamukova Meslek Yüksekokulu mevkisinde, yol kenarındaki ağaca çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.Ağır yaralanan araçtaki E.Ş. ise ilçedeki devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Tokalak'ın cenazesi, incelemelerin ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan yoldaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.İki arkadaşın, yeni aldıkları otomobille gezintiye çıktıkları anlaşıldı.

İlk Müdahale Hastane Cenaze Devlet Hastanesi Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement