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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sakarya nehri kızıla boyandı

Sakarya nehri kızıla boyandı

amatör kamera görüntüleri

( ESKİŞEHİR ) -- Vatandaşın kızıla boyanan Sakarya nehri ile ilgili isyanı ESKİŞEHİR

Amatör Kamera Sağanak Yağmur Kamera Amatör Yağan 


- Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinden geçen Sakarya nehrinin debisi bölgedeki şiddetli yağmur sonrası artarken sular adeta kızıla boyandı. Eskişehir’in Sarıcakaya, Mihalgazi ilçelerinden geçen Sakarı nehri yağan sağanak yağmur sonrasında kızıl rengi aldı. Yağmur sonrasında tarlalardan ve yüksek kesimlerde oluşan sel suları nehre döküldü. Kısa sürede kızıl renge dönen nehir suyu vatandaşlar tarafından da görüntülendi. Bir vatandaş tarafından çekilen videoda ise, sel suların getirdiği atıklara dikkat çekildi. Vatandaş, çektiği videoda, “Sakarya nehrinde balık kalmadı deniliyor. Sebebi bizleriz. Bir yağışla gelen sellerden dolayı pet şişeler, ilaç şişeleri var. Sakarya nehrinin hali. Yorum sizlerin. Bu nehirde balık yaşar mı?” diye tepkisini dile getirdi. (AS-Y)
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