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Sakarya Nehri, Emirhan’ı beşinci günde de vermedi
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sakarya Nehri, Emirhan’ı beşinci günde de vermedi

Sakarya Nehri, Emirhan’ı beşinci günde de vermedi

Arama bölgesinden detaylar

Boğulma Tehlikesi A Haber Karya Helal Altın 

-Detaylar

( SAKARYA )- Arkadaşlarından helallik aldıktan sonra boğulma tehlikesi gençten hala haber alınamadı- 20 yaşındaki genç için acılı bekleyiş sürüyor SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde botun ipini çekmek için girdiği Sakarya Nehri’nde kaybolan Emirhan Henden için beşinci günde de arama çalışmaları devam etti. Kaybolduğu bölge ile Karadeniz sınırı arasında nehirde adeta mekik dokuyan ekipler, Henden’e ait henüz bir ize rastlayamadı. Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi’nde Cumartesi günü botun ipini çekmek için Sakarya Nehri’ne girip bir süre yüzdükten sonra suda kaybolan Emirhan Henden için arama çalışmaları sürüyor. Henden’i arama çalışmalarının beşinci gününde ise; İstanbul Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis dalgıçlar, AFAD, SAKDER (Sakarya Arama Kurtarma Derneği), İHH Arama Kurtarma Sakarya ekiplerince su üstünde ve su altında arama çalışmaları devam etti. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda 20 yaşındaki Henden’e ait henüz bir ize rastlanamadı. AFAD Sakarya Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay Karasu Koordinatörlüğü tarafından Henden’in yakınlarının ve mahalle halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çadır kuruldu. Acılı baba, Henden’in kaybolduğu noktada oğlunun bulunacağı anı bekliyor.
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