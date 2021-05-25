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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sakarya mobilyacılar çarşısında korkutan yangın

Sakarya mobilyacılar çarşısında korkutan yangın

Atıkların alev alev yandığı anlar

Karya Uttu Mobilya Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Yangının söndürülmesi

( SAKARYA )- Atıkların bulunduğu alan alev alev işte böyle yandı SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan mobilyacılar çarşısında atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın, atölyelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı atölyelerin bulunduğu bölüme yakın bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tahta, talaş ve sünger gibi atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunu haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. alevlerin atölyelerine sıçramaması için yoğun çaba harcayan vatandaşlar, hortumlar ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen alevler, bölgeye ulaşan itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe sebep olan yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. (BCT-
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