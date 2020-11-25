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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - Mobilya boyahanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

SAKARYA - Mobilya boyahanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

- Olay yerinden detaylar - Ekiplerin çalışmasından detaylar Sakarya 'da mobilya boyahanesinde çıkan yangın hasara neden oldu - Dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Erenler ilçesinde iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.Güney Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya boyahanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangın sırasında dumandan etkilenen çalışanlardan Sait Kavas, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.Ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için soğutma çalışması yürüttü.

Hastane Karya Mobilya Trol 

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