SAKARYA - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

- Tarihi Orhan Gazi Camisi'ndeki mevlit programı - Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş'in vaazından görüntüler - Dua edilmesiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da Miraç Kandili idrak edildi. Sakarya kent merkezindeki Tarihi Orhan Gazi Camisi'ne akşam namazıyla gelmeye başlayan vatandaşlar, namazın ardından okunan Kur'anı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.Camileri dolduran cemaate, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından vaaz edildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilen program, yapılan duanın ardından sona erdi.
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