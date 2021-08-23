Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl Anma Programı başladı

--Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan şehitliğinin ziyareti
( ANKARA ) ANKARA
- Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl Anma Programı Anıtkabir’e çelenk sunmasıyla başladı. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozelesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. S Etkinliklerin Haymana'da ki kısmı ise Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan şehitliğinin ziyareti ile devam etti. Etkinlikler, Mangal Dağında meşaleli yürüyüş ışık gösterileri ile devam edecek. (BC -
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