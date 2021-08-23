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Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl Anma Programı başladı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl Anma Programı başladı

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl Anma Programı başladı

-Anıtkabir'deki tören

Şehit Saygı Duruşu Karya 

--Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan şehitliğinin ziyareti

( ANKARA ) ANKARA

- Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl Anma Programı Anıtkabir’e çelenk sunmasıyla başladı.
Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozelesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. S Etkinliklerin Haymana'da ki kısmı ise Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan şehitliğinin ziyareti ile devam etti. Etkinlikler, Mangal Dağında meşaleli yürüyüş ışık gösterileri ile devam edecek. (BC -
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