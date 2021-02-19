Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
SAKARYA - 'Mahide nine'nin ördüğü atkılar Şırnak'taki askerleri ısıtacak

SAKARYA - 'Mahide nine'nin ördüğü atkılar Şırnak'taki askerleri ısıtacak

SAKARYA - "Mahide nine"nin ördüğü atkılar Şırnak'taki askerleri ısıtacak - Jandarma ekiplerinin 92 yaşındaki Mahide Uyanık'ı ziyaretinden görüntüler - 92 yaşındaki Mahide Uyanık'ın ördüğü boyunlukların teslim edildiği videonun izlenmesi - 92 yaşındaki Mahide Uyanık'ın ördüğü boyunlukların teslim edildiği video - 92 yaşındaki Mahide Uyanık'ın yazdığı mektup da askerleri duygulandırdı - "Peygamber ocağının çok kıymetli Mehmetçikleri; ben 92 yaşındaki Mahide nineniz. Sizlere dualarımla muhabbetimle o kıymetli boyunlarınıza üşümesinler diye boyunluk ördüm. Mehmetçiklerim, siz bu vatanın en kıymetlilerisiniz. Sizlerin sayesinde bu güzel vatanda huzurla oturuyoruz. Allah sizleri her türlü şerlerden muhafaza eylesin"SAKARYA (AA) - Sakarya 'da yaşayan 92 yaşındaki Mahide Uyanık'ın ördüğü atkılar, Şırnak'taki askerlere ulaştırıldı.Adapazarı ilçesinde ikamet eden Uyanık, el emeği göz nuru ördüğü atkıları askerlere gönderilmek üzere Sakarya Jandarma Komutanlığındaki görevlilere teslim etti.İl Jandarma Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordine sonucu atkılar, Şırnak'ta askerlik hizmetini yapmakta olan erbaş ve erlere teslim edildi.Mahide Uyanık, askerlere bir de mektup yazdı.Uyanık mektubunda, "Peygamber ocağının çok kıymetli Mehmetçikleri; ben 92 yaşındaki Mahide nineniz. Sizlere dualarımla muhabbetimle o kıymetli boyunlarınıza üşümesinler diye boyunluk ördüm. Mehmetçiklerim, siz bu vatanın en kıymetlilerisiniz. Sizlerin sayesinde bu güzel vatanda huzurla oturuyoruz. Allah sizleri her türlü şerlerden muhafaza eylesin. Benim babam, seferberlik ilan edildiği zaman 16 yaşında askere alınıyor. 12 yıl Medine'de mukaddes beldede askerlik yapmış bir babanın kızıyım. Çok kıymetli yavrularım; hepinizi muhabbetle kucaklıyor, Allaha emanet ediyorum." ifadelerine yer verdi.Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri de Mahide Uyanık'a teşekkür ziyaretinde bulundu.Ziyaret sırasında Uyanık'a atkıların askerlere teslim edilmesi sırasında çekilen video izlettirildi.Jandarma binbaşı İsmail Bel de Uyanık'a Türk bayrağı çerçeveli üç fotoğraf takdim etti.

Karya Muhabbet El Emeği Göz Nuru 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement