Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil bağlantı yoluna devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil bağlantı yoluna devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

- Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bağlantı yoluna otomobilin devrilmesi - Kazanı meydana geldiği yerden detaylar - Kaza yapan araçt - Polis ve Jandarma ekiplerinin incelemeleriKuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil bağlantı yoluna devrildi: 1 ölü, 2 yaralıSAKARYA (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bağlantı yoluna devrilen otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.İsmail B. idaresindeki 34 DTE 897 plakalı otomobil, otoyolun Adapazarı çıkışı mevkisinde bariyerleri aşarak bağlantı yoluna devrildi.Kazada sürücü İsmail B. ve eşi Nermin B. ile Hatun Karaköse (79) yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatun Karaköse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis Hastane Jandarma Karya Bild 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement