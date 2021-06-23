SAKARYA - Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu

- Sağanak yağış - Yollarda biriken sular - Mazgallardan fışkıran yağmur suları - Aracıyla suda mahsur kalanlar - Aracın sudan çekilmesi - İtfaiye ekipleri - Araçların su dolu yoldan geçmeleri - Bazı araçların yoldan geri dönmeleri - Suya gömülen araç - Su altında kalan ekili arazi Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olduSAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sakarya kent merkezinde aniden başlayan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları koptu.Yürümekte zorluk çekenler koşarak evlerine ve iş yerlerine gitmeye çalıştı.Fırtınanın ardından etkili olan kuvvetli sağanak, Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki yollarda su birikintilerine neden oldu.Sürücüler güçlükle ilerlerken insanlar kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.Sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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