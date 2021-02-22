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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Kuryelerin elektrikli bisikletlerini ve paketlerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

SAKARYA - Kuryelerin elektrikli bisikletlerini ve paketlerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

- Elektrikli bisikletlerin çalınma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiKuryelerin elektrikli bisikletlerini ve paketlerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da kuryelerin elektrikli bisikletlerini ve paketlerini çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren çevrim içi yemek ve alışveriş firmaları ile kargo şirketleri kuryelerinin, siparişlerini teslim ettiği sırada elektrikli bisikletlerinin ve kargo paketlerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.İlçedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bu yöntemle 6 elektrikli bisiklet ile çok sayıda kargo ve yemek paketini çalan şüphelilerin eşkalini belirledi.Erenler ilçesinde şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, E.Ö (33). ile Y.Ö'yü (28) gözaltına aldı.Evde yapılan aramalarda 3 elektrikli bisiklet ele geçirilirken, zanlıların hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu ve E.Ö. hakkında aynı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Alışveriş Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Harekete Geç Elektrikli Bisiklet 

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