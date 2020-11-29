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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
SAKARYA - Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA - Kovid-19 tedbirleri

- Polis ekiplerinin kentin en işlek merkezlerinden Atatürk Bulvarı, - Çark Caddesi ve Uzun Çarşı'da uygulamasından görüntüler - Vatandaşlara yapılan uyarılardan ve cezai işlemlerden görüntüler - Ekiplerin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerinden görüntülerSAKARYA (AA) - Sakarya , Düzce, Zonguldak ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kentin en işlek merkezlerinden Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Uzun Çarşı'da pandemi kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.Maskesini düzgün takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere hatırlatmada bulunan ekipler, halkın yoğun olduğu alanlarda sigara içen ve maskesi bulunmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.Öte yandan kent girişinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim de gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayanlar hakkında işlem yaptı. - DüzceDüzce'de bariyer konulan bazı cadde ve sokaklara girişler, HES kodu ve ateş ölçümünün ardından gerçekleştiriliyor.Kentte yayaların yoğun kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark, Cedidiye ve valilik meydanları ile Spor Sokak'a girmek isteyenlerin HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor.Hem araç hem yaya olarak devriye gezen ekipler, maske ve sosyal mesafe kontrollerini sürdürüyor.Ekipler, drone aracılığıyla da kent merkezindeki ana arterlerde yoğunluğu denetliyor.Vatandaşlara tedbirlere uymaları yönünde belirli aralıklarla anons yapılıyor. - ZonguldakZonguldak Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, kentteki çeşitli caddelerde ortak kullanım alanlarının yanı sıra camiler, pazar yerleri, minibüsler ve çocuk oyun parkları, çöp konteynerleri, atık maske ve eldiven kutularını dezenfekte ederken, cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor.Polis ve jandarma ekipleri de Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçeleri girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçerek, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor. - KarabükKarabük'te de salgının etkilerini ve yayılım hızını en aza indirmek amacıyla vatandaşların yoğun bulunduğu ortak kullanım alanlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları sürerken ekiplerce HES kodu sorgulaması da yürütülüyor.

Koronavirüs Jandarma Toplu Taşıma Dezenfeksiyon Hijyen Denetimi 

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