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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

SAKARYA - Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

- Karantinaya alınan mahallenin dışından ve girişinden görüntüler - Jandarma ekiplerinin karantina işlemlerinden görüntüler Sakarya 'da Kovid - 19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Geyve ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.Kovid - 19 ile mücadele çerçevesinde, Kaymakam Mustafa Kutlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İhsaniye Mahallesi'nin son günlerde vaka sayılarındaki artış ve vakaların kümeleştiğinin tespit edilmesi üzerine 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.Öte yandan mahallede bulunanların ihtiyaçlarının ilgili birimlerce karşılanacağı belirtildi.

Koronavirüs Karantina Jandarma Sayılar Sağlık Ekipleri 

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