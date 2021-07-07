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SAKARYA - Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı

SAKARYA - Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı

- Su baskını olan yollar Sakarya 'nın Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yol, tarım arazileri ve evleri su bastı.Sağanak nedeniyle 3 gün önce derelerin taşması nedeniyle sel oluşan Demiraçma ve Alandere mahallelerinde, sağanağın etkisini sürdürmesi, yeniden derelerin taşmasına neden oldu.Bazı tarım arazileri su altında kaldı, yollarda su birikintileri oluştu ve bazı evleri de su bastı.Büyükşehir ve Kocaali belediyeleri ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su baskını olan yerlerde çalışma başlattı.Ekipler risk taşıyan bölgelere kamyonlarla kaya parçaları döktü.

Ali İl Tarım Su Baskını Altın Sağanak 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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