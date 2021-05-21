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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
SAKARYA - Kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişiyi ekipler ikna etti

SAKARYA - Kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişiyi ekipler ikna etti

- Kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişi - Olay yeri - Ekiplerin ikna çalışması - Kişinin polis ekiplerinden evden alınarak ekip aracına bindirilmesi Sakarya 'da kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişiyi ekipler ikna ettiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde, kendini yangın çıkardığı evine kilitleyen kişi, ekiplerce ikna edilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.İddiaya göre, Güneşler Mahallesi'nde ikamet eden B.A. eşiyle telefonda tartıştıktan sonra evdeki elbiseleri yakmak istedi.Bu sırada evden alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kendini eve kilitleyen B.A, ekiplerin dışarı çıkması yönündeki uyarılarına karşılık vermedi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Ekiplerin uzun süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılan B.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis Karya Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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