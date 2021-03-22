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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAKARYA - Karbonmonoksitten zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu hayatını kaybetti

SAKARYA - Karbonmonoksitten zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler Sakarya 'da karbonmonoksitten zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu hayatını kaybettiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Kaynarca ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu yaşamını yitirdi.Karamanlar Mahallesi'nde yaşayan Nurten ve oğlu Yavuz Manay'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine eve giren ekipler, anne ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri düşünülen anne ve oğlunun cesedi, incelemenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Karya Karbonmonoksit Karbon Trol 

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