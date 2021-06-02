SAKARYA - Kapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
- Ekiplerin yangına müdahale etmesi - İtfaiye aracı - Vatandaşlardan görüntüKapalı olan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Ferizli ilçesinde, kapalı olan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki kapalı olan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sakarya itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.Öte yandan iş yerinin bir süre önce işletmeye kapatıldığı öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım